Polizei fahndet nach Räuber Der Mann hat Anfang des Jahres gemeinsam mit einem Komplizen einen Jugendlichen in Klotzsche überfallen und bestohlen. Der 13-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Phantombild des Haupttäters

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der Anfang Januar gemeinsam mit einem Komplizen einen 13-Jährigen in Klotzsche beraubt hat. Der Junge war am 9. Januar gegen 18 Uhr mit seinem Hund am Binzer Weg nahe der Grenzstraße spazieren, als plötzlich zwei Männer auf ihn zukamen.



Sie schlugen den Jugendlichen, der daraufhin zu Boden ging. Einer der Männer trat ihn, durchsuchte die Jackentaschen und nahm sein Portemonnaie an sich. Schließlich zogen die Unbekannten dem Jungen noch die Schuhe aus und verschwanden. Der 13-Jährige musste in einem Krankenhaus stationär behandelt werden.



Vom Haupttäter konnte zwischenzeitlich ein Phantombild erstellt werden. Von dessen Veröffentlichung erhoffen sich die Ermittler Hinweise auf die Identität der Unbekannten. Der Haupttäter wurde als etwa 30 Jahre alt und ungefähr 180 cm groß beschrieben. Er hatte einen schwarzen Kinnbart und sprach deutsch. Zur Tatzeit trug er dunkle Kleidung und eine Mütze. Sein Komplize wurde als etwas kleiner, jünger und blond beschrieben.



Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann? Wer kann weitere Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Dresdner Polizei unter der Rufnummer 0351/4832233 entgegen. (szo)

