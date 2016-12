Polizei fahndet nach Geld-Dieben Nach der Sprengung des Sparkassen-Automaten in Bischofswerda bleibt das Areal weiter gesperrt.

Der Sparkassen-Automat wurde vollkommen zerstört. © Rocci Klein

Nach der Sprengung des Sparkassen-Geldautomaten gegenüber dem Rewe-Center in Bischofswerda ermittelt die Polizei. Details nannte Polizeisprecher Thomas Knaup am Freitag auf Anfrage nicht. Offen blieb auch, ob schon einige der rot gefärbten Geldscheine irgendwo aufgetaucht sind. Als die Diebe am frühen Donnerstagmorgen den Geldautomaten plünderten, detonierte eine Farbpatrone und markierte so ein Großteil des Geldes. Die Täter flüchteten mit einer Beute von über 100 000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf eine sechsstellige Summe. Ein erst vor einem Jahr eröffneter Pavillon wurde samt Geldautomat und Kontoauszugsdrucker zerstört.

Die Reste des Gebäudes wurden provisorisch gesichert. Das Areal rund um den Pavillon blieb auch am Freitag abgesperrt. Das Gebäude samt Technik war nach Angaben der Kreissparkasse auf modernstem Sicherheitsstand. „Wir haben die derzeit verfügbaren technischen Sicherheitsvorkehrungen im Einsatz“, sagte Pressesprecherin Elke Bauch. Dazu gehöre auch eine flächendeckende Videoüberwachung. (szo)

