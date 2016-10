Polizei fahndet nach Exhibitionist

© Polizei

Die Polizei hat sich jetzt mit einer Phantomzeichnung an die Öffentlichkeit gewandt. Gefahndet wird nach einem Mann, der sich im Mai an der Kötzschenbroder Straße in Mickten vor zwei Mädchen entblößt hatte.

Der Unbekannte war am 24. Mai gegen 15 Uhr am Elbufer unterhalb der Kötzschenbroder Straße unterwegs und schob sein Fahrrad. Als die zwei Mädchen (12, 13) auf ihn zukamen, bemerkten sie, dass er sich entblößt hatte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Kurze Zeit später entfernte er sich in Richtung Flutrinne. Er ist zwischen 25 und 35 Jahre alt, zwischen 160 cm und 170 cm groß und von kräftiger Statur. Er hat kurze gelockte braune Haare und einen Leberfleck an der Wange sowie zugewachsene Augenbrauen. Zudem trug er eine Kette mit Reißzähnen. Hinweise an die Polizei unter 483 22 33. (SZ/kde)

