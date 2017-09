Polizei fahndet nach Diebin von EC-Karte

Das Foto der Überwachungskamera. © Polizei Dresden

Für die Bestohlene fühlte es sich an wie Freitag der 13, doch es war Freitag der 17. diesen Jahres, als ihr eine Diebin das Portemonnaie raubte. Während die Frau in einem Geschäft auf der Kesselsdorfer Straße neue Schuhe probierte, schlich sich eine Diebin an, nahm die Geldbörse an sich und verschwand.

Die Diebin erbeutete rund 200 Euro, räumte anschließend vom Konto 2 000 Euro ab und kaufte zudem für rund 450 Euro ein, teilte die Polizei mit. Allerdings filmte eine Überwachungskamera die Diebin in der Bank. Mit der Veröffentlichung des Fotos erhofft sich die Polizei erste Hinweise zur Identität der Frau.

Wer die Frau erkennt oder Hinweise geben kann, soll die Polizei anrufen unter (0351) 483 22 33. (szo/stb)

