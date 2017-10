Polizei fängt Pferde ein

Großpostwitz. Diebe haben in der Nacht von Sonntag zu Montag an der Großpostwitzer Talstraße ein Moped der Marke Simson gestohlen. Bei dem Moped war das Hinterrad ausgebaut, es besteht außerdem kein gültiger Versicherungsschutz.

Pferde eingefangen

Bernsdorf. Am Montagabend wurden der Polizei in zahlreichen Notrufen mehrere freilaufende Pferde entlang der B 97 zwischen Hoyerswerda und Bernsdorf gemeldet. Polizisten konnten schließlich drei Pferde an der B 97 in Höhe Bröthen/Michalken feststellen. Die Tiere wurden zunächst in einen angrenzenden Wald geführt und dann ihrer Besitzerin übergeben.