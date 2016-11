Polizei erwischt zwei Jackendiebe

Symbolbild: Zwei Polizisten in ihrer Uniform

Am Mittwochnachmittag hat die Bundespolizei einen Ladendieb am Görlitzer Postplatz erwischt. Die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf erhielt nach eigenen Angaben die Information, dass dort aus einem Geschäft Kleidungsstücke gestohlen wurden. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, wurden sie bereits vom Ladendetektiv erwartet. Ihm waren im Vorfeld zwei Männer aufgefallen, die mehrere Jacken in ihren Armen festhielten.

Während der Detektiv einen Verdächtigen selbst festhielt, war dessen Komplize aus dem Geschäft geflohen. Wenig später wurde auch der zweite Verdächtige in unmittelbarer Nähe gestellt. Bei dem aufgefundenen Diebesgut handelte es sich um zwei Herrenanoraks sowie zwei Kapuzenjacken im Gesamtwert von knapp 80 Euro. Die Jacken wurden den 31 und 41 Jahre alten polnischen Bürgern abgenommen und unmittelbar in das Geschäft zurückgebracht. Gegen die beiden Beschuldigten ermittelt nun die Polizei wegen des Verdachts des Diebstahls. (szo)

