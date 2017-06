Polizei erwischt Schleuser Die Beamten haben bei Zittau einen Kleinbus aus Polen angehalten. Mit den Pässen der Insassen schien zunächst alles in Ordnung zu sein. Doch dann fiel den Polizisten etwas auf.

Symbolbild © Symbolbild: dpa

Zittau / Oberseifersdorf. Am späten Dienstagnachmittag haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach einen moldauische Kleinbusfahrer erwischt, der sich nun wegen des Einschleusens von Ausländern verantworten muss.

Der Bus kam laut Bundespolizei aus Polen. Darin befanden sich fünf Passagiere nebst dem Fahrer. Alle Personen wiesen sich mit moldauischen Pässen aus. Damit wären sie für eine Urlaubsreise für 90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen von der Visumspflicht befreit.

Jedoch ergab sich der Verdacht, dass sich die Moldauer dauerhaft in Deutschland aufhalten wollten, was dem Straftatbestand der unerlaubten Einreise in die Bundesrepublik entspricht. Das ergab sich laut Polizei aus mitgeführten Dokumenten und Unterlagen, fehlendem Geld sowie widersprüchlichen Angaben zum Ziel und Zweck der Reise. Ein junge Mutter mit ihrer Tochter hatten zusätzlich ein deutsches Visum dabei. Sie durften weiterreisen.

Die Beamten erstatteten Anzeige. Danach wurden die Männer nach Polen zurückgewiesen.

