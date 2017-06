Polizei erwischt Männer mit Drogen und Einbruchswerkzeugen Bei einer Kontrolle in Zittau fällt den Beamten auf, dass die beiden keine Unbekannten sind.

Typische Cliptütchen für die Aufbewahrung von Drogen. © dpa

Am Dienstagvormittag kontrollierte eine Streife der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz (GEGO) in Zittau zwei männliche Personen. Beim Überprüfen der Personalien der beiden Tschechen stellte sich heraus, dass beide Personen bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind. Bei genauerem Nachsehen der mitgeführten Sachen fanden die Beamten bei einer Person mehrere Einwegspritzen, Cliptütchen mit Anhaftungen und ein Cliptütchen mit einer kristallinen Substanz, welches in einer Metalldose versteckt war. Des Weiteren entdeckten die Bundespolizisten diverse Aufbruchswerkzeuge. Die aufgefundenen Sachen wurden sichergestellt und es wurde eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gestellt. (szo)

