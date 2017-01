Polizei erwischt Luftablasser Vier Jugendliche haben sich an einem Radlader in Niesky zu schaffen gemacht. Nach zwei Rädern war Schluss.

Symbolbild. © Arifoto Ug/dpa

Die Polizei hat am Sonntagabend die Nachricht bekommen, dass sich soeben Unbekannte auf dem Lagerplatz einer Baustelle an der Ecke Plittstraße/Gersdorfstraße in Niesky an einem Baufahrzeug zu schaffen machen. Beamte des Görlitzer Reviers stellten wenig später drei männliche Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren sowie ein zwölfjähriges Mädchen fest. „Die Vier hatten an einem Radlader bereits an zwei Rädern die Luft abgelassen“, teilt Polizeioberkommissar Steffen Queiser mit. Der dadurch entstandene Schaden an den Reifen wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Es folgte die Mitteilung an die Eltern und eine Anzeige. Ob noch weitere Beschädigungen auf das Konto der Nieskyer gehen, werde sich wohl heute zeigen, so der Polizeisprecher. (szo/tc)

