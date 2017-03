Polizei erwischt Frau dreimal

Symbolbild. © picture alliance / dpa

Mücka/Quitzdorf/Podrosche. Am Donnerstagnachmittag hat eine Polizeistreife einen in Polen zugelassenen Daewoo gestoppt und dessen Fahrerin kontrolliert. Die 28-Jährige stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Die Beamten untersagten der Frau die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Nach dieser wurde sie von der Polizei entlassen.

Am späten Abend entdeckte eine andere Streife des Reviers denselben Pkw am Ortseingang in Horscha bei einem Pumpenhaus. Am Steuer saß erneut die 28-Jährige. Der Verdacht bestand, dass sie auf zwei Komplizen wartete, die in der Umgebung womöglich Straftaten begehen könnten. Die Beamten suchten in Horscha nach ortsfremden Personen, trafen jedoch niemanden an. Als sie zum Pumpenhaus zurückkehrten, war auch der Daewoo nicht mehr da. Die Polizisten informierten umgehend alle Dienststellen.

Eine Streife der Bundespolizei stoppte den Wagen wenig später am Grenzübergang von Podrosche. Neben der bereits bekannten Frau saßen nun zwei Männer im Alter von 29 und 38 Jahren in dem Daewoo. Die Polizisten fanden im Auto kein Diebesgut. Dafür stellten sie mögliches Einbruchswerkzeug sicher. Für die 28-Jährige wurde erneut eine Blutentnahme angeordnet. Auf sie wird ein Bußgeld von mindestens 1 000 Euro zukommen. Da keine konkrete Straftat bekannt war, durften alle drei Personen ihre Reise fortsetzen. (SZ)

