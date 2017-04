Polizei erwischt Fahrer ohne Führerschein Bei einer Kontrolle bei Kodersdorf haben Polizisten einen Autofahrer ertappt, der keine Fahrerlaubnis hat. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Symbolbild © dpa

Kodersdorf. Eine Streife der Autobahnpolizei hat auf der Autobahn 4 bei Kodersdorf einen Autofahrer ohne Führerschein erwischt. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mitteilt, wurde der 28-jährige und dessen in Polen zugelassenen Dodge am Mittwochmorgen an der Anschlussstelle kontrolliert.

Wie sich herausstellte, war der Pole nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Daher untersagten ihm die Polizisten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit dem Fall befassen.(szo)

