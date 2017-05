Polizei erwischt endlich Serieneinbrecher in Zittau

Zittau. Eine Streife des Polizeireviers Zittau-Oberland hat am Sonnabendabend in Zittau einen 49-jährigen Mann auf frischer Tat gestellt. Der Tatverdächtige könnte für eine Serie von mehr als 70 versuchten oder vollendeten Einbrüchen verantwortlich sein, die im Zittauer Stadtgebiet seit dem vergangenen Jahr immer wieder festzustellen waren. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Montag mit.

Mit einem Schraubendreher hat der Tscheche am Sonnabend an der Goldbachstraße die Tür eines Mehrfamilienhauses aufgehebelt und war in den Keller gelangt. Dort ertappte ihn eine Bewohnerin und rief die Polizei. Eine alarmierte Streife nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Dabei wird auch zu prüfen sein, ob das sichergestellte Tatwerkzeug zu den gesicherten Spuren bei der Vielzahl der vergleichbaren Fälle passt. (sz/on)

