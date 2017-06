Polizei erwischt Diebe mit vollem Lkw In mehr als 300 Kisten haben die Verdächtigen in Bad Muskau Schnaps geladen, der aus Brandenburg stammt, sowie Fahrzeugteile. Der Gesamtwert ist enorm.

Der Bundespolizei gelang ein erfolgreicher Schlag gegen ein polnisches Diebesduo. © dpa

Als Beamte der Inspektion Ludwigsdorf in den frühen Morgenstunden in Bad Muskau einen polnischen Kleintransporter kontrollierten, staunten sie nicht schlecht. Die Ladung bestand aus mehr als 300 Kisten, in denen sich Spirituosen verschiedener deutscher Hersteller - von Whisky über Weinbrand bis zum Kräuterlikör - befanden. Obendrein waren Karosserieteile auf der Ladefläche verteilt. Dem Erscheinen nach waren sowohl die Kisten als auch die Ersatzteile in großer Eile verladen worden.

Weder der Fahrer noch der Beifahrer konnte erklären, woher die Dinge im Transporter stammen. Auch einen Eigentumsnachweis konnten die polnischen Männer (34 und 38 Jahre alt) nicht vorlegen. Wegen des Verdachts des Diebstahls wurde das Polizeirevier Weißwasser verständigt. Erste Ermittlungen ergaben, dass die beiden Verdächtigen nach derzeitigem Kenntnisstand in einen Getränkehandel im Land Brandenburg eingestiegen waren und dort die Waren im Wert von etwa 28 000 Euro entwendeten. Inzwischen konnte auch geklärt werden, dass die Fahrzeugteile im Wert von rund 6 000 Euro zu einem Volvo-Lkw gehören.

Möglicherweise wird sich das Duo nun wegen besonders schweren Diebstahls sowie Hehlerei verantworten müssen. (szo)

