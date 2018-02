Polizei erwischt Autodieb dank wachsamer Nachbarin Die beiden Kleintransporter wurden sichergestellt. Zwei weitere Tatverdächtige sind auf der Flucht. Doch es gibt einen Zeugenhinweis.

zurück Bild 1 von 2 weiter An dieser Mauer in Weinböhla endete die Flucht des einen Diebesduos. So sieht der in Reichenberg gestohlene Transporter nach dem jähen Stopp an den Bruchsteinen aus. © Tino Plunert An dieser Mauer in Weinböhla endete die Flucht des einen Diebesduos. So sieht der in Reichenberg gestohlene Transporter nach dem jähen Stopp an den Bruchsteinen aus.

Moritzburg/ Weinböhla. Eine Reichenbergerin verständigte in der Nacht zum Donnerstag die Polizei, da offenbar gerade zwei Citroen-Kleintransporter des benachbarten Autohauses gestohlen wurden. Die 45-Jährige hatte zunächst Geräusche gehört, als ob eine Tür aufgehebelt wird. Dann sah sie mehrere Personen auf dem Autohausgelände. Schließlich fuhren zwei Fahrzeuge davon.

Wie Jana Ulbricht von der Pressestelle der Polizeidirektion Dresden am Donnerstag weiter informierte, nahmen Beamte des Polizeireviers Meißen die Fahndung nach den gestohlenen Transportern auf. Einer Streife fiel dabei auf einem kleinen Parkplatz am Augustusweg in Radebeul ein weißer Kleintransporter auf, von dem sich ein Mann zu Fuß entfernte. Da am Transporter keine Kennzeichen angebracht waren und eine Seitenscheibe eingeschlagen war, nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest. Es stellte sich heraus, dass das Zündschloss des Transporters beschädigt war. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 32-jährigen polnischen Staatsangehörigen.

In unmittelbarer Nähe bemerkten die Polizisten zudem einen Ford Mondeo mit polnischem Kennzeichen. Eine Scheibe war geöffnet und der Zündschlüssel steckte. Zugehörige Personen konnten im Umfeld nicht mehr festgestellt werden.

Einer weiteren Streifenwagenbesatzung war in Boxdorf am Feldweg der zweite gestohlene Kleintransporter aufgefallen. Als dessen Fahrer die Beamten bemerkte, gab er Gas. Über Reichenberg, Moritzburg und Auer flüchtete er bis nach Weinböhla. Auf der Nordstraße fuhr der Transporter nach links und stieß gegen eine Grundstücksmauer.

Als die den Transporter verfolgenden Beamten an das Fahrzeug traten, waren zwei Männer bereits zu Fuß über die Beifahrertür entkommen. Trotz weiterer Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten die Flüchtigen nicht mehr ausfindig machen.

Die beiden gestohlenen Jumper im Wert von insgesamt rund 77 000 Euro sowie der Ford Mondeo, der offenbar im Zusammenhang mit dem Diebstahl steht, wurden von der Polizei sichergestellt. Der Sachschaden, der durch den Unfall auf der Nordstraße entstand, beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 6 500 Euro.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Bandendiebstahls führt die Soko Kfz. Der festgenommene 32-Jährige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft zum Erlass eines Haftbefehls einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Ermittlungen zu seinen Komplizen dauern an.

Am Morgen nach der Tatnacht ging bei der Polizei ein Zeugenhinweis aus Weinböhla ein, der mit dem Geschehen in der Nacht in Verbindung stehen könnte. In einer Bäckerei an der Nizzastraße/Beethovenstraße hatte ein Mann nach dem Weg zum Bahnhof gefragt. Die Zeugen beschrieben ihn als polnisch- oder russischstämmig. Der Mann war relativ groß, hatte ein vernarbtes Gesicht und eine augenscheinlich „frische Schmarre“ im Gesicht. Er trug eine grüne Jacke mit Kapuze und Fellrand. Nach einem entsprechenden Hinweis lief er in Richtung Haltepunkt Weinböhla.

Die Polizei bittet Zeugen, die den beschriebenen Mann am Morgen in Weinböhla gesehen haben und weiter Angaben zu seinem weiteren Weg machen können, sich zu melden. (SZ)

Hinweise nehmen das Polizeirevier Meißen und die Polizeidirektion Dresden unter Telefon 0351 4832233 entgegen.

