Polizei erwischt 48 Tunnelraser Kodersdorf. Der Verkehrsüberwachungsdienst hat am Mittwoch die Einhaltung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit am Tunnel Königshainer Berge überwacht. Dort ist ein Tempo von Tempo 80 gestattet. In der fünfstündigen Kontrolle fuhren 2089 Fahrzeuge an der Messstelle vorbei. 48 Autos hielten sich nicht ans Limit. Der schnellste Raser, ein polnischer Pkw, war mit Tempo 136 unterwegs. Dem Fahrer drohen ein Bußgeld von 240 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister und ein Monat Fahrverbot. Die zuständige Bußgeldstelle wird sich mit dem Fall befassen.

Asylbewerber schlagen sich Niesky. Mehrere Bewohner einer Asylbewerberunterkunft an der Hermann-Klenke-Straße in Niesky sind am Mittwochabend in Streit geraten. Streifen des Polizeireviers Görlitz kamen zum Einsatz und konnten die Situation vor Ort beruhigen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bei dem Streit ein 24-jähriger Inder von einem 22-jährigen Pakistaner geschlagen. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen.

Versuchter Einbruch Görlitz. Unbekannte haben am Mittwochmorgen versucht, in ein Wohnhaus am Wilhelmsplatz in Görlitz einzubrechen. Dabei entstand an der Eingangstür ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Werkzeuge entwendet Niesky. Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in einem Transporter in Niesky eingedrungen. Der Nissan parkte am Dreimännerweg. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter diverse Werkzeuge. Die Höhe des verursachten Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Unbekannte stehlen VW Zittau. Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag einen silbergrauen VW Transporter in Zittau gestohlen. Der neun Jahre alte T5 mit dem Kennzeichen GR-HH 268 stand an der Dr.-Friedrichs-Straße. Die Soko Kfz ermittelt. Nach dem Fahrzeug wird international gefahndet.

Diebe stehlen Funkgerät Löbau. Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in Löbau Unbekannte in einen Transporter an der Ahornallee eingedrungen. Die Täter beschädigten das Zündschloss des Wagens und entwendeten ein CB-Funkgerät, diverse Baumaschinen sowie zwei Taschen. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 500 Euro. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Unfall beim Ausparken Weißwasser. Ein Verkehrsunfall ist am Mittwochvormittag in Weißwasser passiert. Ein 79-Jähriger fuhr mit seinem Audi rückwärts aus einer Parklücke an der Straße des Friedens und stieß gegen einen hinter ihm stehenden BMW. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1500 Euro.