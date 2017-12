Polizei erwartet Stress auf der A 4

Die Polizei warnt vor hohem Verkehrsaufkommen am Wochenende auf der A4. © Symbolfoto: Rocci Klein

Görlitz. Für das anstehende Weihnachtswochenende rechnet die Polizei auf der A 4 zwischen Dresden und Görlitz mit erhöhtem Verkehrsaufkommen. Die Reisewellen in Richtung polnische Republik werden erfahrungsgemäß insbesondere am Freitag und am Samstag die Oberlausitz passieren. Ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag sind dann auch mehr Winterferienreisende zu erwarten, die über den Jahreswechsel auf dem Weg ins Zittauer Gebirge oder in die polnischen sowie tschechischen Wintersportgebiete sein werden.

Die Verkehrspolizei hat sich auf die Gegebenheiten eingestellt. Die Baustellensituation auf der A 4 bei Pulsnitz habe sich entschärft, heißt es. Auch dürfte die angekündigte milde Witterung zur Entspannung beitragen. Zu zähfließendem Verkehr oder Auffahrunfällen könne es aber dennoch leicht kommen. Daher rät Polizeisprecher Thomas Knaup zu einer bedachten Fahrweise: „Im Falle eines Staus sollte unbedingt eine Gasse gebildet werden. Je einfacher die Rettungskräfte aber auch der Abschleppdienst zur Unfallstelle vordringen können, desto schneller kann es auch wieder freie Fahrt geben.“ (SZ)

