Polizei ernennt 127 neue Kommissare Die Hochschule der Polizei freut sich über Bestnoten im Bachelor-Studiengang. Und noch eine Premiere gab es bei der Absolventenfeier in Görlitz.

Gut gefüllter Saal: 127 Polizisten wurden am Freitag im Görlitzer Gerhart-Hauptmann-Theater zu Kommissaren ernannt. © pawel sosnowski/80studio.net

Für 127 Beamte der Sächsischen Polizei war es am Freitag soweit. Die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) in Rothenburg hat sie zu Polizeikommissaren ernannt. Die Verleihung fand im Gerhart-Hauptmann-Theater in Görlitz statt. In der 22-jährigen Geschichte der Hochschule ist der Jahrgang laut dem Leiter des Rektoratsbüros Thomas Döhler der vierte erfolgreich abgeschlossene Bachelor-Studiengang. Mit einem Durchschnittswert von 11,53 Punkten (Prädikat „gut“) habe dieser Jahrgang mit dem bisher besten Prüfungsergebnis abgeschlossen.

Und noch eine Premiere hat die Hochschule zu verkünden: Erstmals in der Geschichte der Sächsischen Polizei wurden elf Absolventen zu Kriminalkommissaren der Fachrichtung Polizei im Schwerpunkt Computer- und Internetkriminalitätsdienst ernannt. Bei diesem Lehrgang geht es um die spezielle Gefahrenabwehr und Kriminalitätsbekämpfung im virtuellen Datennetz. Der Vorbereitungsdienst für diese neue Ausbildung dauerte ein Jahr. Dazu gehörten sechs Monate fachtheoretische Ausbildung an der Hochschule in Rothenburg und sechs Monate beim Landeskriminalamt und in den Polizeidirektionen.

Ab dem 4. Oktober startet nun der neue Studiengang. Dann werden 15 weitere Polizisten zu Spezialisten in Sachen Cyberkriminalität ausgebildet.

Zudem wurden die Studenten der sächsisch-thüringischen Studiengemeinschaft des Masterstudienganges „Öffentliche Verwaltung – Polizeimanagement 2015/2016“, die ihr erstes Studienjahr an der Hochschule der Sächsischen Polizei absolvierten, verabschiedet. Diese machen nun mit dem Masterstudium im zweiten Studienjahr an der Hochschule der Deutschen Polizei in Münster weiter.

Nach der Begrüßungsrede des Rektors der Hochschule, Dr. Harald Kogel, würdigte im Namen des Sächsischen Innenministers, der Görlitzer Polizeipräsident Conny Stiehl, bei seiner Festansprache die erbrachten Leistungen während des Studiums und hob zugleich neben den hohen Erwartungen an die Absolventen auch die zukünftigen hohen Anforderungen im weiteren Berufsalltag hervor. Neben der zahlenmäßigen Verstärkung der Polizeidienststellen erwarten die Ernennungsbehörden hochmotivierte und bestens ausgebildete Absolventen.

Lehrgangsbester des Bachelorstudienganges ist Lars Englert mit einem Gesamtdurchschnitt von 14,57 Punkten. Frank Achatz hat im Vorbereitungsdienst Computer- und Internetkriminalitätsdienst mit 13,80 Punkten als Lehrgangsbester ausgezeichnet abgeschnitten. Beide wurden für ihre Leistungen ausgezeichnet.

Mit einem Rückblick auf die Studienzeit dankten die Vertreter der Studiengänge den Bediensteten der Hochschule und den Praxisdienststellen für ihre Unterstützung und Hilfe. Musikalisch begleitet wurde die Verleihung vom Bläserquintett des Polizeimusikorchesters Sachsen. (SZ)

