Polizei ermittelt zur Brandursache Nach dem Feuer in einem Haus werten die Kriminalisten Spuren aus. Die Stadt hat der betroffenen Familie Hilfe angeboten.

© Symbolfoto: Uwe Söder

Die Polizei hat zu den Ursachen des Brandes in einem Haus am Bahnberg in Niederstriegis noch keine Erkenntnisse gewonnen. „Die Ermittlungen laufen noch“, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag. In dem Gebäude stehen immer noch zwei Fenster im Dachgeschoss offen, auch eine Dachluke ist angekippt. Wie von Michael Klöden vom Ordnungsamt der Stadt Roßwein zu erfahren war, hat sich die Familie nach einer Wohnung erkundigt. Es seien Angebote unterbreitet worden, jedoch sei bisher noch keine Rückantwort eingegangen, so Klöden.

Gegen 12.40 Uhr ging am Sonnabend der Alarm bei der Feuerwehr ein. Insgesamt waren 57 Kameraden der Wehren aus Niederstriegis, Roßwein, Ebersbach, Littdorf sowie Döbeln im Einsatz. Die Wehren waren unter anderem mit den Drehleitern angereist. Die Löschwasserversorgung ist jedoch über den Hausflur eingerichtet worden. Die Drehleiter sei nur zur Absicherung und vorsorglich als zweiter Löschweg ausgefahren worden.

Der Brandherd befand sich in der Küche der Wohnung. Es habe sich laut Einsatz- und Wehrleiter in Niederstriegis Michael Hengst um einen Schwelbrand gehandelt. Personen waren nicht verletzt worden. Die betroffene Familie musste aber den Verlust von zwei Hunden beklagen, die sich zum Unglückszeitpunkt in der Wohnung befanden. (mit DA/mf)

