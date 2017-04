Polizei ermittelt zu Brandstiftung

Schaufenster eingeschlagen Bautzen. Am frühen Sonnabendmorgen beschädigten Unbekannte in Bautzen die Schaufensterscheiben eines Kosmetiksalons in der Äußeren Lauenstraße und eines Schreibwarengeschäftes in der Tuchmacherstraße. Es entstand ein Schaden von etwa 2700 Euro.

Frau leicht verletzt Bautzen. Bei einem Unfall auf der B 156 in Bautzen ist eine Frau leicht verletzt worden. Eine 24-Jährige fuhr am Sonnabendmittag mit einem Peugeot auf der B156 von Bautzen nach Niederkaina. In Höhe Autobahnanschluss Bautzen-Ost übersah sie laut Polizei aufgrund von Unaufmerksamkeit den vor ihr bei Rot an der Ampel wartenden Pkw Skoda und fuhr auf auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die 63-jährige Beifahrerin im Pkw Skoda leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Schaden von etwa 2000 Euro.

Reifen zerstochen Bautzen. In der Nacht zum Sonnabend beschädigten Unbekannte im Ortsteil Großwelka auf der Straße „Zur Bleiche“ einen Nissan, einen VW und zwei Opel. Sie zerstachen mit einem scharfkantigen Gegenstand insgesamt sechs Reifen an den vier Fahrzeugen. Der Schaden beziffert sich auf rund 360 Euro.

Einbruch in Gartenlaube Cunewalde. Ungebetenen Besuch hatte zwischen Donnerstag und Sonnabend ein Gartengrundstück der Gartenanlage „Neuland“ am Cunewalder Schönberg. Die Täter drangen gewaltsam in den Bungalow ein und entwendeten daraus verschiedene Werkzeuge, einen Blu-ray-Player, Lautsprecher sowie ein Fernglas im Gesamtwert von schätzungsweise 5000 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Haftbefehl vollstreckt Bautzen. In der Sonnabendnacht riefen in Bautzen Anwohner die Polizei, da mehrere Personen in einer Wohnung in der Gustav-Hertz-Straße lärmten. Als die Polizisten vor Ort die Personen zur Ruhe ermahnten und deren Personalien kontrollierten, wurde ein 27-jähriger Mann festgestellt, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Die Beamten nahmen ihn fest und brachten ihn in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.