Polizei ermittelt zu Autoexplosion In Herrnhut sind in einem Auto Knallkörper detoniert. Die Frage ist, wie sie dorhin gelangten.

Am Morgen nach der Explosion herrschte wieder Ruhe auf der August-Bebel-Straße in Herrnhut. Die Spuren der Explosion waren aber noch da. Fred Jäckel hält zwei Fenster in Händen, deren Scheiben zu Bruch gegangen sind. © Susanne Sodan

Die Ermittlungen zu der Autoexplosion in Herrnhut Anfang September dauern an. Man versuche zu klären, wer für das Geschehen verantwortlich sei, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz. Die Ermittler haben in dem zerstörten Auto Überreste von Knallkörpern gefunden. Wie diese dorthin gelangt sind, ist noch unklar. Erst wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, übernimmt die Staatsanwaltschaft.

Am 7. September war gegen 21.30 Uhr Pyrotechnik in einem Renault Scenic, der auf der August-Bebel-Straße parkte, detoniert. Das Auto gehörte einem 28-jährigen Anwohner. Er soll selber Anzeige erstattet haben.

Verletzt wurde niemand, durch die Explosion wurde aber das Auto zerstört, auch Fensterscheiben in den umliegenden Häusern gingen zu Bruch. (SZ)

