Polizei ermittelt zu Amok-Drohung

Bei Unfall schwer verletzt Weißenberg. Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagabend bei Weißenberg ereignet. Ein 81-Jähriger war mit seinem Opel Corsa auf der S 110 in Fahrtrichtung Hochkirch unterwegs. An der Kreuzung zur S 111 stieß er mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Skoda Roomster zusammen. Die 38-jährige Fahrerin wurde ebenso wie der Rentner schwer verletzt. Ein fünf Jahre alter Junge im Skoda blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20 000 Euro.

Vom Sekundenschlaf übermannt Bautzen. Ein 67-Jähriger ist am Sonntagmorgen mit seinem Opel zwischen den Anschlussstellen Bautzen-Ost und Weißenberg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Offenbar hatte ihn Sekundenschlaf übermannt. Das Fahrzeug kam im Straßengraben zum Stehen. Verletzt wurde niemand.

Reifen zerstochen Radeberg. In der Nacht zu Sonntag haben in Radeberg Unbekannte den Hinterreifen eines Renault Laguna an der Pestalozzistraße zerstochen. Der Eigentümer schätzte den Sachschaden auf rund 200 Euro.

In Garagen eingebrochen Radeberg. Am Sonntagnachmittag stellte ein Anwohner fest, dass Unbekannte versucht hatten, in zwei Garagen an der Radeberger Theodor-Körner-Straße einzudringen. Die Täter hatten das Vorhängeschloss an einer Garage entfernt und einen Sicherheitsbügel an einer weiteren verbogen. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Auto beschädigt Wiednitz. In der Nacht zu Sonntag haben Randalierer an der Forsthausstraße in Wiednitz einen parkenden Seat Cordoba beschädigt. Die Täter zündeten offenbar Pyrotechnik, wodurch der Auspuff sowie die Frontscheibe des Wagens in Mitleidenschaft gezogen wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1 500 Euro.