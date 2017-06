Polizei ermittelt wegen schwer verletzten Radlers Wie es um den 18-Jährigen steht, ist noch genauso ungewiss wie die Unfallursache.

Nach dem Unfall werden Fotos zur Beweissicherung gemacht. © Roland Halkasch

Nach dem schweren Verkehrsunfall vom Mittwochnachmittag, bei dem ein 63-jähriger Lkw-Fahrer der Firma ELG-Bau beim Einbiegen auf das Firmengelände an der Niederauer Straße vermutlich einen 18-Jährigen übersah und erfasste, liegt der junge Mann weiter schwer verletzt im Krankenhaus. Entgegen ersten Angaben der Polizei war der Mann wohl doch auf einem Rad und nicht zu Fuß unterwegs.

Bei dem Unfall hatte der Laster den auf einem Rad- und Fußweg befindlichen Radfahrer überrollt. Wie kritisch sein Zustand ist, war am Donnerstagnachmittag nicht klar. Der Fahrer des Trucks blieb unverletzt. Aufgrund der Schwere des Unfalls wurde ein Gutachter hinzugezogen, teilt die Polizei mit. Sie ermittele weiter zur genauen Unfallursache. Dazu werden auch Aussagen von Zeugen ausgewertet, die den Unfall beobachtet hatten. Bei der Firma ELG-Bau wollte man sich am Donnerstag nicht äußern, wie es zu dem Unfall gekommen ist und wie es dem Lkw-Fahrer geht. Von der Polizei habe man bisher keine neuen Angaben erhalten, so ein Mitarbeiter des Betriebs.

