Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung Dass das Feuer in Niederstriegis durch den Herd ausgelöst wurde, ist unstrittig. Doch wie wurden die Platten eingeschaltet?

Die Drehleiter ist beim Brand in Niederstriegis zur Absicherung ausgefahren worden. Von außen musste aber kein Löschwasser zugeführt werden. © André Braun

Nach dem Brand in einem Wohnhaus in Niederstriegis steht die genaue Ursache noch nicht fest. Fakt ist, dass alle vier Kochfelder des Küchenherdes angeschaltet waren. Ob dies aber aufgrund eines technischen Defektes passiert ist oder eine andere Ursache hat, steht noch nicht fest. „Gegenwärtig ermitteln wir wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Warum der offenbar brandursächliche Herd angeschaltet war, ist Bestandteil der noch laufenden Ermittlungen“, sagte Andrzej Rydzik, Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit bei der Polizeidirektion Chemnitz.

Nach Auskunft von Roßweins Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) hat sich die vom Brand betroffene Familie an die Stadtverwaltung gewandt. „Wir wollen gemeinsam nach einer Lösung suchen. Es wird sicher so sein, dass die Familie in eine andere Wohnung ziehen muss“, sagte Lindner. Zunächst müsse aber ein Gutachter der Versicherung die Wohnung gesehen haben.

Gegen 12.40 Uhr am Sonnabend war der Notruf eingegangen. Wehrleiter Michael Hengst hatte zunächst die Kameraden aus Niederstriegis, Roßwein, Ebersbach und Littdorf angefordert. „Weil ich nicht genau wusste, was uns erwartet, habe ich vorsichtshalber auch die Döbelner Wehr alarmiert“, so Hengst. Die Drehleiter war zur Absicherung und vorsorglich als zweiter Löschweg ausgefahren worden. Die Versorgung mit Löschwasser erfolgte über den Hausflur. Personen sind nicht verletzt worden. Die betroffene Familie musste aber den Verlust von zwei Hunden beklagen, die sich zum Zeitpunkt des Schwelbrandes in der Wohnung befanden. (mit DA/mf)

