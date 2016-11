Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Am 18. November brannten in Wilthen Heu- und Strohballen. Eine Selbstentzündung gilt als unwahrscheinlich. © Jens Kaczmarek

In der vergangenen Zeit hat es in Wilthen mehrfach gebrannt. Die Kriminalpolizei deshalb wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.

Erst am Sonnabend hatten Unbekannte in der Schulstraße einen Wertstoffcontainer in Brand gesteckt. Eine Woche zuvor – am Freitag, dem 18. November, – standen an der Karl-Marx-Straße 30 Heu- und 30 Strohballen in Flammen. „Eine Selbstentzündung gilt als unwahrscheinlich“, heißt es von Polizeisprecherin Martyna Fleischmann ausdrücklich.

Außerdem hatten Unbekannte in der Nacht zum 7. August in der August-Bebel-Straße einen Mülleimer sowie am 26. August in der gleichen Straße einen Papierkorb angesteckt. Am 1. Oktober fiel ein Scheunentor an der Mönchswalder Straße den Flammen zum Opfer.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die eine der Taten beobachtet haben oder Angaben zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Bautzen, Telefon 03591 3560, zu melden. (szo)

