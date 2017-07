Polizei ermittelt wegen Bränden Feuer, besprühte Schafe und beschmierte Bauwagen sorgen in Reppis für Unsicherheit. Dagegen wird nun etwas unternommen.

Die Hintergründe der Schmierereien und Kleinbrände im Gröditzer Ortsteil Reppis aus der vorigen Woche bleiben weiter im Dunkeln. Zwar ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben zu den Vorfällen. Allerdings fehlt es laut Riesas Polizeirevier-Leiter Hermann Braunger bisher an Anhaltspunkten.

Gebrannt hatte es vorigen Montag und Mittwoch am Rande einer Weihnachtsbaumplantage und eines Getreidefeldes. Die Gröditzer Feuerwehr konnte beide Brände löschen. Im Umfeld der Feuer hatten Unbekannte Schmierereien hinterlassen, unter anderem den Spruch „Fuck Nazis“, aber auch ein Hakenkreuz. Ebenso fanden sich an Bauwagen stilisierte männliche Geschlechtsteile, an einem Baum die Darstellung des Spiels „Drei Gewinnt“. Bei dem Vorfall vorigen Montag hatten die unbekannten Täter auch das Fell dreier Schafe mit roter und schwarzer Farbe besprüht.

Man gehe derzeit davon aus, dass es einen politischen Hintergrund der Taten gebe, heißt es von der Polizei. Vermutet werden Jugendliche. Die Polizei hat nach eigenen Angaben reagiert und ihre Streifdienste angepasst. (SZ/ewe)

