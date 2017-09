Polizei ermittelt wegen Bananenflaggen bei Pegida

Mehr als zweitausend Menschen haben am Montagabend an einer Kundgebung von Pegida teilgenommen und sind danach durch die Innenstadt gezogen. Die Veranstaltungen blieben laut Polizei bis Andruck dieser Ausgabe ohne Zwischenfälle. In den vergangenen Wochen waren am Rande von Pegida-Veranstaltungen Deutschlandflaggen mit Bananensymbol sichergestellt worden. In zwei Fällen wird laut Polizei wegen des Verdachts auf Verunglimpfung ermittelt. (SZ/rah)

