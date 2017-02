Polizei ermittelt Schmierer Eine nächtliche Aktion hatte Ende Oktober letzten Jahres für Aufregung in Radeburg gesorgt.

Mit pinkfarbenem Farbspray hatten die Schmierer verschiedene kommentierende Schriftzüge und Symbole in der Stadt hinterlassen. © Sz-Archiv/ Arvid Müller

Am Morgen des 31. Oktober waren in der Zille-Stadt an zahlreichen Stellen beschmierte Hauswände, Mauern, Wartehäuschen, Schaukästen und ein Container entdeckt worden. Betroffen waren unter anderem auch das Rathaus, die Kirche, die Zille-Oberschule und das Gebäude der Sparkasse. Die nächtlichen Täter hatten dabei mit pinkfarbenem Farbspray verschiedenen kommentierende Schriftzüge und Symbole aufgebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf mindestens 4 500 Euro. Nach mehreren Hinweisen geriet eine Jugendgruppe ins Visier der Ermittler.

Nach der Auswertung von Überwachungsaufnahmen und der Vernehmung verschiedener Zeugen gehen die Ermittler des Kriminaldienstes des Polizeireviers Meißen davon aus, dass drei junge Deutsche aus Radeburg für die Schmierereien verantwortlich sind. Als Haupttäter konnte dabei ein 23-Jähriger ausgemacht werden. Aber auch seine beiden Komplizen, die Männer sind 20 und 22 Jahre alt, hatten sich mit der Farbe verewigt.

Das Trio wird sich nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung verantworten müssen.

zur Startseite