Polizei ermittelt noch zur Brandursache An der Roscher-Villa in Neugersdorf ist in kurzer Zeit zweimal ein Feuer ausgebrochen. Dem Verdacht der Brandstiftung wird nachgegangen.

Ein Foto vom Brand der Villa in Neugersdorf vom Juli dieses Jahres. © Rafael Sampedro

Die Kriminalpolizei ermittelt noch immer zum Brand des in Neugersdorf als „Roscher-Villa“ bekannten Gebäudes am Kreisverkehr. Dort hatte es am 19. Juni innerhalb von wenigen Monaten erneut gebrannt. „Im vorliegenden Fall sind die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen, die Untersuchungen dauern zum derzeitigen Zeitpunkt jedoch noch an“, teilt Polizeisprecher Thomas Bretschneider auf SZ-Nachfrage mit und ergänzt, dass weitere Auskünfte zu den genauen Umständen aus diesen Gründen nicht möglich seien.

Die Villa gehört einem aus Syrien stammenden Arzt. Er wollte im Gebäude eine Poliklinik einrichten, berichtete jedoch im SZ-Gespräch von großen Schwierigkeiten in Form von Gerichtsterminen und Forderungen des Denkmalschutzes. (SZ/gla)

