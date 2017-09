Polizei ermittelt nach Motorradunfall in Zittau

Symbolbild: Was geschah am Donnerstagabend auf dem Töpferberg? © picture alliance / dpa

Zittau. Ein 63-jähriger Motorradfahrer war am Donnerstag, gegen 21.45 Uhr, mit seiner Honda in Zittau auf dem Töpferberg in Richtung Weberkreuzung unterwegs. Zur selben Zeit soll ein weiß lackierter Transporter von der Äußere Weberstraße in Richtung Weberkreuzung gefahren sein, der die Vorfahrt missachtet habe. So schildert es ein Polizeisprecher.



Der Motorradfahrer versuchte auszuweichen, was jedoch misslang. Er stürzte mit seinem Gefährt und zog sich leichte Verletzungen zu. Ohne anzuhalten, ging der Transporter-Fahrer stiften und verließ die Unfallstelle in Richtung Heinrich-Heine-Platz, heißt es weiter im Bericht der Polizei. Der Unfallschaden wurde auf rund 200 Euro taxiert. Die Polizei ermittelt. (szo)

Aus dem Polizeibericht vom 1. September zurück 1 von 4 weiter Auseinandersetzung auf dem Görlitzer Postplatz In der Nacht zum Donnerstag, gegen 3 Uhr morgens, kam es in der Innenstadt von Görlitz zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen im Alter von 18 bis 33 Jahren. Bei der Meinungsverschiedenheit innerhalb der achtköpfigen Gruppe kam es offenbar auch zu Handgreiflichkeiten und einem Diebstahl. Beteiligt waren nach Polizeiangaben fünf Deutsche, zwei Libyer und ein Bulgare. Beamte des Polizeireviers Görlitz trennten und beruhigten die Beteiligten. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen zu dem Vorfall und prüft ob auch eine Bedrohung gegen einen Libyer stattgefunden hat. Geldbörse beim Bäcker geraubt Eine 54-Jährige ist am Donnerstagmorgen beraubt worden, als sie in Görlitz ihren Einkauf beim Bäcker bezahlen wollte. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz mit. Demnach ereignete sich die Tat kurz vor acht Uhr morgens in der Steinstraße. Als die Kundin ihre Geldbörse herausholte, sei ihr diese von einem dunkel gekleideten Mann entrissen worden, so die Polizeisprecherin. Zudem sei sie beiseite geschubst worden. Die 54-Jährige lief dem Täter noch kurz hinterher, verlor ihn aber schnell aus den Augen. Zurück blieb der Schaden: In dem Portemonnaie befanden sich ein dreistelliger Bargeldbetrag und persönliche Dokumente. (szo) Mitsubishi stößt in Schönbach gegen Laster Der 57-jährige Fahrer eines Sattelschleppers wollte am frühen Donnerstagnachmittag in Schönbach an der Kreuzung Neusalzaer Straße/Löbauer Straße geradeaus auf die Beiersdorfer Straße fahren. Dort jedoch kollidierte der Lkw mit einem Mitsubishi (Fahrer 56). Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unfallschaden wird auf rund 10000 Euro geschätzt. Diebstahl von Transporter misslingt In Zittau ist ein versuchter Diebstahl gescheitert. Ein Unbekannter öffnete nach Polizeiangaben zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag die Fahrertür eines an der Carpzovstraße in Zittau abgestellten VW T 4 und gelangte in das Fahrzeug. Dann machte er sich offenbar am Zündschloss des 16 Jahre alten Transporters zu schaffen und versuchte vermutlich ihn zu starten. Das gelang jedoch nicht. Zum Diebstahl kam es nicht, allerdings entstand Sachschaden von etwa 150 Euro.

