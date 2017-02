Polizei ermittelt nach Brand in Gröba Zwei Tage nach dem Feuer haben die Beamten einen ersten Verdacht. Bis die Ursache geklärt ist, könnte es aber dauern.

Feuerwehreinsatz-Einsatz beim Großbrand in einer Metallbaufirma in Riesa am 11. Februar. Jetzt ermittelt die Polizei © Eric Weser

Nach dem Brand in einer Metallbaufirma an der Torgauer Straße in Riesa-Gröba am Sonnabend ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Dresden auf SZ-Anfrage mit. Am Montag hätten Brandermittler die Halle untersucht. „Die Auswertung wird erfahrungsgemäß jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen“, erklärte die Sprecherin.

Zu dem Brand waren am Sonnabend kurz vor 22 Uhr insgesamt 32 Feuerwehrleute ausgerückt. Entgegen ersten Berichten habe es sich nicht um einen Groß-, sondern um einen Mittelbrand gehandelt, erklärt Wehrleiter Egbert Rohloff. Vier Minuten nach der Alarmierung seien die ersten Kräfte vor Ort gewesen. „Gegen 0.45 Uhr war der Einsatz beendet.“ (SZ/stl)

