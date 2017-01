Polizei ermittelt nach Balkonbrand Das Feuer, das am Sonnabend auf eine Wohnung in Pirna übergriff, wurde wahrscheinlich von einer Silvesterrakete ausgelöst.

Der Balkon brannte aus, die Wohnung ist nicht nutzbar. © Marko Förster

Der Balkon zerstört, die Wohnung vorerst unbewohnbar: Es war nach bisherigen Erkenntnissen eine vor dem Haus abgefeuerte Silvesterrakete, die am 31. Dezember einen Wohnungsbrand in Pirna auslöste.

Gegen 20.15 Uhr war die Rakete auf einem Balkon in der neunten Etage eines Hochhauses auf der Remscheider Straße eingeschlagen und hatte dort Gegenstände in Brand gesetzt. Durch die Hitze des Feuers barsten die Fensterscheiben, der Brand griff auf die Wohnung über. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, um zu löschen, die Wohnung ist allerdings durch Ruß und Löschwasser so beschädigt, dass sie komplett saniert werden muss.

Die Polizei ermittelt gegen unbekannt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Auf der Facebookseite der SZ Pirna hatte sich nach dem Bericht über den Brand ein Zeuge gemeldet, der gesehen hat, wie die Rakete am Haus explodierte. „Das könnte den Ermittlern sehr helfen“, sagt Polizei-Sprecherin Ilka Rosenkranz auf SZ-Nachfrage. Da die Beamten aber Facebook nicht permanent nach möglichen Zeugenhinweisen durchsuchen, sei es immer besser, sich telefonisch bei der Polizei zu melden, so die Sprecherin. Oft reiche es, die Telefonnummer zu hinterlassen, damit die Ermittler sich zurückmelden können. (SZ/ce)

Polizeidirektion Dresden: 0351 4832233

