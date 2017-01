Polizei ermittelt Handtaschenräuber

Symbolbild © picture alliance / dpa

Görlitz. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz hat einen schweren Handtaschenraub in der Görlitzer Innenstadt aufgeklärt und den Tatverdächtigen ermittelt. Das teilen die Staatsanwaltschaft und die Polizeidirektion Görlitz in einer gemeinsamen Pressemeldung mit.

Am vergangenen Sonnabend hatte ein zunächst unbekannter Mann eine 41-jährige Frau vor ihrer Wohnungstür an der Schulstraße abgefangen. Unter erheblicher Gewalteinwirkung raubte er ihr die Handtasche. Das Opfer verletzte sich dabei schwer, so die Polizei. Nach Zeugenhinweisen geriet ein 24-jähriger Görlitzer in den Fokus der Untersuchungen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung am Dienstag nahmen Polizisten den Tatverdächtigen fest. Sie beschlagnahmten die geraubte Handtasche und sicherten Spuren sowie andere Beweismittel.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Görlitz am Mittwoch Haftbefehl gegen den 24-Jährigen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen des Kriminaldienstes dauern an.

Dem Beschuldigten werden weitere Raubhandlungen vorgeworfen. Ihm droht nun eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren bis zu 15 Jahren. (szo)

