Polizei ermittelt gegen betrunkenen Görlitzer Es besteht der Verdacht des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Symbolfoto © dpa

Eine Bundespolizeistreife hat am frühen Dienstagmorgen einen 58-Jährigen entdeckt, der auf dem Beifahrersitz eines in der Rauschwalder Straße parkenden Autos saß und schlief. Nachdem die Bundespolizisten auf den unmittelbar unter der dortigen Straßenüberführung abgestellten Ford aufmerksam geworden waren, hatten sie zunächst Mühe, den Tiefschlaf des Görlitzers zu beenden. Das teilte die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am Dienstag mit.

Auf die Frage, wie das Auto zum Feststellungsort gekommen ist, erklärte dieser deutlich alkoholisiert, dass er das nicht mehr wüsste. Auch in seinem Fall wurde eine Blutentnahme angeordnet, um den Alkoholspiegel bestimmen zu können. Weil an dem Fahrzeug Spuren, die auf einen Verkehrsunfall hindeuten, festgestellt wurden, ermittelt die Görlitzer Polizei wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Später ist der Kombi auf Anordnung der Polizei abgeschleppt worden. (szo)

