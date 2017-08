Polizei entfernt rechte Banner am Terrassenufer

Seit Freitag hängen die Wahlplakate in der ganzen Stadt. Nun dürfen die Parteien offiziell in den Bundestags-Wahlkampf ziehen. Manch eins der Pappschilder hat schon die erste Nacht nicht überlebt. Unbekannte Täter haben sich daran vergriffen. Ein politisches Statement der anderen Art wurde am Sonnabend mitten im Stadtfest-Trubel an der Brühlschen Terrasse montiert. Dort hingen am Vormittag Anti-Merkel-Banner an der Brüstung samt Lob und Werbung für die Festung Europa, Pegida, AfD und das „Ein Prozent“-Bündnis.

Die Polizei hat erst auf Nachfrage durch das Portal Tag24 davon mitbekommen. Den Festbesuchern war diese Meinungsmache anscheinend nicht aufgefallen. Niemand meldete dies bei den Polizisten. „Wir haben die Banner entfernt und werden sie dem Staatsschutz übergeben“, sagte ein Polizeisprecher. Mit dem Staatsanwalt soll entschieden werden, ob es zur Anzeige kommt. Das Schlösserland Sachsen, das für die Brühlsche Terrasse zuständig ist, kann Anzeige wegen Hausfriedensbruch oder Sachbeschädigung erstatten. (SZ/acs)

zur Startseite