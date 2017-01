Polizei entdeckt Hehlerlager Die Fahndungsgruppe Neiße hat in Zgorzelec 20 gestohlene Fahrräder in der Wohnung eines Polen gefunden. Mehrere davon waren in Görlitz weggekommen.

Das ist ein Teil der gestohlenen und noch nicht zugeordneten Räder und Rahmen. © Polizei

Die Gemeinsame Fahndungsgruppe (GFG) Neiße hat vergangene Woche in Zgorzelec das Lager eines Hehlers ausgehoben. Unter Führung der polnischen Kriminalpolizei durchsuchten die Ermittler der polnischen Polizei und Polizeidirektion Görlitz die Wohnung und dazu gehörende Räume eines 26-Jährigen. „Sie stellten insgesamt 20 teils hochwertige Fahrräder oder Fahrradrahmen sicher und nahmen den tatverdächtigen Polen fest“, teilt Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mit. Sechs der Räder konnten Diebstählen in Görlitz aus dem Vorjahr und in den ersten Tagen 2017 zugeordnet werden.

Allerdings ist noch nicht bei allen Mountainbikes, Crossrädern und Rahmen klar, zu welchen angezeigten Straftaten diese gehören. „In zwölf Fällen ist die Herkunft des mutmaßlichen Diebesgutes noch ungeklärt“, so der Polizeisprecher.

Die Ermittler suchen daher die Eigentümer der sichergestellten Fahrräder. Diese werden gebeten, sich nach Möglichkeit mit einem Eigentumsnachweis an das Polizeirevier Görlitz (035816500) sowie jede andere Dienststellen zu wenden. (szo/tc)

