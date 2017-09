Polizei-Einsatz in Schönbach Statt dem SEK haben Bürgerpolizisten zwei Fälle in Schönbach geklärt.

In Schönbach war am vergangenen Donnerstag die Polizei im Einsatz, allerdings nicht das SEK. © dpa

Schönbach. Einen vermeintlichen Einsatz des Sonder-Einsatzkommandos (SEK) der Polizei haben Einwohner in der vergangenen Woche in Schönbach beobachtet. Dass die Polizei am Donnerstagmorgen vor Ort war, bestätigt Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz. Allerdings habe es sich nicht um SEK-Beamte gehandelt. Vielmehr waren Bürgerpolizisten des Polizeireviers Zittau-Oberland und Beamte des Einsatzzuges der Polizeidirektion in Schönbach und auch in Lawalde im Einsatz. Bei einem Mann in Schönbach wurde der Führerschein eingezogen, bei einer Frau aus Lawalde ein Haftbefehl vollstreckt, erklärt Knaup.

Vermutlich haben Bürger fälschlicherweise die dunkel gekleideten Beamten des Einsatzzuges für Beamte des SEK gehalten, so der Polizeisprecher. (SZ/rok)

