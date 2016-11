Polizei-Einsatz in Bautzen Auf dem Kornmarkt und am Bahnhof versammelten sich am Freitag Demonstranten. Die Polizei sicherte außerdem das Sachsenpokal-Spiel zwischen Budissa und dem Chemnitzer FC ab.

© dpa

Die Polizei sicherte am Freitagabend mit 150 Beamten mehrere Veranstaltungen in Bautzen ab. So hatte die Linksjugend ’solid Bautzen zu einer Demonstration aufgerufen. Die rund 50 Teilnehmer versammelten sich am Bahnhof und zogen durchs Stadtgebiet. Im Zentrum fand ebenfalls am Abend eine kaum frequentierte Kundgebung unter dem Motto „Zur Befreiung von Faschismus – für Deutschland und die Welt“ statt. Beide Veranstaltungen liefen nach Auskunft der Polizei grundsätzlich friedlich ab. Allerdings stellten die Beamten einen 27-Jährigen, der am Rande der Demonstration den Hitlergruß gezeigt hatte. Zudem wurden die Identitäten von 15 teilweise vermummten Personen festgestellt, die nach Polizeiangaben augenscheinlich dem rechten Spektrum zuzurechnen waren.

Weil auch der Martinsumzug durch die Innenstadt führte, wurde der Bereich zwischen Fleischmarkt Burglehn und Ortenburg kurzzeitig gesperrt. Darüber hinaus sicherte die Polizei das Pokalspiel zwischen Budissa Bautzen und dem Chemnitzer FC ab. (SZ)

