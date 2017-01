Polizei durchsucht Räuber-Wohnungen Die Ermittlungen der Polizei zur Überfall-Serie in der Pirnaer Altstadt laufen derzeit auf Hochtouren. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Der festgenommene Friedhelm L. steht im Verdacht, seit August 2016 vier Geschäfte in der Pirnaer Altstadt überfallen und ausgeraubt zu haben. © Marko Förster

Nach der Festnahme eines 69-jährigen Mannes, der mit vorgehaltener Pistole vier Geschäfte in der Pirnaer Altstadt überfallen haben soll, geht die Ermittlungsarbeit der Polizei weiter. Beamte haben inzwischen eine dritte Wohnung durchsucht, die der mutmaßliche Täter angemietet hatte.

Bereits am Wochenende hatten die Ermittler zwei Wohnungen in Pirna unter die Lupe genommen, die aber weitgehend leer waren. In der dritten soll sich der mutmaßliche Täter zuletzt aufgehalten haben. Nach ersten Informationen hat der 69-Jährige die Wohnungen unter falschen Adelsnamen angemietet und an die Eigentümer auch keine Miete gezahlt. Einer der geprellten Vermieter hatte die Polizei auf die Spur des 69-Jährigen gebracht. Nachdem ihm aufgrund des veröffentlichten Phantombildes ein Verdacht gekommen war, brachte der Vermieter den Beamten die Kopie eines Ausweisfotos des mutmaßlichen Räubers. Ein Polizist entdeckte den Tatverdächtigen auf der Straße in Pirnas Altstadt und nahm ihn am Sonnabendvormittag fest. Die Begleiterin des mutmaßlichen Räubers, seine Ehefrau, die ebenfalls festgenommen wurde, ist inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Nach Angaben der Polizei hat sich der 69-Jährige bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Bisherige Erkenntnisse würden aber den Tatverdacht untermauern. Der Senior befindet sich in Untersuchungshaft in der JVA Dresden. Bei einer Verurteilung wegen vierfachen schweren Raubs droht dem Mann eine Haftstrafe zwischen drei und 15 Jahren. (df)

