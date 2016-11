Polizei durchsucht Haus in Hainsberg

Die Polizei hat am späten Sonntagabend ein Haus an der Dresdner Straße in Freital-Hainsberg durchsucht. Was der Anlass für den Einsatz war, kann die Polizeidirektion Dresden derzeit nicht sagen: „Aus ermittlungstaktischen Gründen können wir gegenwärtig keine weiteren Angaben zu dem Verfahren und den Durchsuchungsergebnissen machen“, sagt Polizeisprecher Thomas Geithner. Augenzeugen hatten in den Sozialen Netzwerken von 25 bis 30 Polizeibeamten berichtet. Diese seien bewaffnet und unter anderem ausgerüstet mit Helm und Brustschild in das Haus eingedrungen. Anders als vermutet, handelte es sich nach Polizeiangaben allerdings nicht um das Spezialeinsatzkommando (SEK). Diese Spezialeinheit der Polizei kommt in Fällen polizeilicher Schwerstkriminalität zum Einsatz. (SZ/cb)

zur Startseite