Polizei bringt Flüchtlinge nach Hirschfelde Zwei 17-Jährige waren in Zittau unterwegs. Ihre Betreuer haben sie schon vermisst.

Symbolfoto © dpa

Zittau/Hirschfelde. Die Bundespolizei Ebersbach hat am 27. Dezember in Zittau zwei jugendliche Flüchtlinge festgestellt. Sie waren in der Innenstadt unterwegs, wurden aber bereits in ihrem Jugendwohnheim in Hirschfelde vermisst.

Die beiden 17-jährigen Afghanen wurden wieder zu ihrem Wohnheim gebracht und ihren Betreuern übergeben. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizei Ebersbach am Donnerstag mit. (szo)

