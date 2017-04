Polizei bremst Raser in Bannewitz aus Am Mittwoch stand wieder der europaweite Blitzermarathon an. Auch in Bannewitz wurde die Geschwindigkeit der Autofahrer gemessen.

In Ganz Europa waren am Mittwoch vermehrt Polizisten mit mobilen Blitzern unterwegs. © Symbolbild/Norbert Millauer

Die Polizei ist am Mittwoch im Rahmen des europaweiten 24-Stunden-Blitzermarathons auch auf die Boderitzer Straße in Bannewitz ausgerückt. Wer sich nicht an das vorgeschriebene Tempo 30 hielt, bekam prompt die Kelle vor die Augen. Insgesamt elf Fahrzeuge zogen die Beamten an dem Vormittag aus dem Verkehr, teilte Polizeihauptmeister Volker Nipkau auf SZ-Anfrage mit. Sie überschritten die Höchstgeschwindigkeit um mehr als zehn Stundenkilometer. Sogar eine Toleranz von drei Kilometern pro Stunde wurde noch hinzugerechnet. „Wir wollen ja auch die Kirche im Dorf lassen“, sagt Nipkau. Wer also unter Tempo 43 fuhr, hatte Glück. Und das waren einige. Ein Fahrzeug brauste dagegen mit 53 Stundenkilometern über die Tempo-30-Straße. Der Spitzenwert kostet einen Punkt in Flensburg und 80 Euro, erklärt der Polizeihauptmeister.

Eigentlich wollten die Beamten auf der Umleitung der B 170 in Bannewitz blitzen. Da dort aber gerade das Verkehrsaufkommen sehr hoch ist und sich Autofahrer ungünstig aus dem Verkehr ziehen lassen, habe man sich kurzfristig für die Boderitzer Straße entschieden. Aber auch dort dürfte die Kontrolle ihren Zweck nicht verfehlt haben, um mehr Autofahrer an das umsichtige Fahren zu erinnern. An der Boderitzer Straße befindet sich eine Kindertagesstätte. Eine weitere wird derzeit gebaut, ebenso ein großes Wohnareal. (SZ/ves)

