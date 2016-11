Polizei blitzt wieder

Die Polizei kontrolliert in dieser Woche wieder die Einhaltung von Tempolimits. Die Beamten werden am Montag und Mittwoch in Niederbobritzsch (S 208) und in Weißenborn (Lichtenberger Straße) stehen. Am Donnerstag sind Kontrollen in Süßenbach (S 184) und erneut in Weißenborn an der Lichtenberger Straße geplant. Auch an den Baustellen der A 4 und der A 72 wird die Polizei die Einhaltung der Tempolimits kontrollieren. Konkrete Zeiten gibt die Polizei vorab nicht bekannt. (SZ/mb)

zur Startseite