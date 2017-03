Polizei blitzt in Roßwein und Ostrau Autofahrer aufgepasst: In der Äußeren Wehrstraße in Roßwein wird am Montag die Geschwindigkeit gemessen. In Ostrau ist es die Kirchstraße.

Zwei Geschwindigkeitskontrollen kündigt die Polizeidirektion für diese Woche in der Region Döbeln an: Am Montag wird in der Äußeren Wehrstraße in Roßwein sowie in der Kirchstraße in Ostrau gemessen. In Ostrau passiert das am Dienstag an gleicher Stelle nochmals. (DA)

zur Startseite