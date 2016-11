Polizei blitzt auch am Feiertag Die mobilen Einsatzgeräte stehen am Mittwoch an zwei Positionen in der Stadt.

In der kommenden Woche sind die Beamten mit ihren mobilen Blitzgeräten verstärkt in Döbeln unterwegs. Sie beziehen am Mittwoch sowohl an der Leipziger Straße als auch an der Straße Zur Muldenterrasse Position. Zum Feiertag kontrollieren sie ausschließlich am Leipziger Berg, einen Tag später nur an der Muldenterrasse. Das teilte Sprecherin Daniela Koenig am Freitag mit. (sol)

zur Startseite