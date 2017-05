Polizei blickt auf Augenhöhe in die Fahrerhäuser

Einbrecher brechen in Wohnhaus und Scheune ein Horka. In Horka sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch auf einem Grundstück an der Görlitzer Straße in ein Wohnhaus und eine Scheune eingebrochen. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Höhe des Sachschadens wurde vom Geschädigten mit etwa 200 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sz/on)

29-Jähriger fährt betrunken Auto Görlitz. Bei der Kontrolle eines VW T5 am Mittwochabend auf der Rauschwalder Straße durch die Polizei hat sich herausgestellt, dass der 29-jährige Fahrer Alkohol getrunken hatte. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 1,3 Promille. Die Polizisten untersagten dem Beschuldigten die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und behielten seinen Führerschein ein. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Trunkenheitsfahrt befassen. (sz/on)

Unbekannte brechen in die Schmalspurbahn ein Zittau. Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch auf der Bahnhofstraße in den Lokschuppen der Zittauer Schmalspurbahn eingebrochen und in mehrere Waggons eingestiegen. Entwendet haben die Täter jedoch nichts. Auch die Bahnanlagen und Fahrzeuge selbst wurden nicht beschädigt. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird mit etwa 100 Euro beziffert. (sz/on)

Diebstahl aus einem Wohngebäude Bernstadt auf dem Eigen. Durch eine unverschlossene Nebentür sind Unbekannte am Mittwochvormittag in ein Wohngebäude im Ortsteil Dittersbach auf dem Eigen eingedrungen. Die Diebe ließen zwei Brieftaschen der Bewohner mit persönlichen Dokumenten und Bargeld mitgehen, bevor sie den Tatort unerkannt verließen. Der Schaden wurde auf etwa 250 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sz/on)

Weißer Transporter fährt Spiegel ab Gablenz. Auf der Dorfstraße in Gablenz sind am Mittwochnachmittag zwei Fahrzeuge so eng aneinander vorbeigefahren, dass sie sich an den Autospiegeln berührten. Der Fahrer eines Fiat Scudo schaute nicht schlecht, als ihm ein weißer Transporter in einer Linkskurve seinen Angaben nach zu weit auf dessen Fahrspur entgegenkam. Nach dem „Spiegelklatscher“ hielt der 65-jährige Fahrer des Fiat nach der Kurve an. Von dem Transporter-Fahrer war jedoch trotz längerer Wartezeit keine Spur mehr aufzufinden. Der Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Verkehrsdienst des Polizeireviers Weißwasser wird die weiteren Ermittlungen zu der Unfallflucht übernehmen. (sz/on)