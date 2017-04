Polizei bittet zu Tisch Ermittler hoben letzte Woche ein Diebeslager aus. Besitzer der teils skurrilen Gegenstände können nun ihr Eigentum holen.

Polizist Andreas Hutzel steht inmitten der Beute eines gefassten Seriendiebes. Die Gegenstände werden derzeit im Pirnaer Revier ausgelegt. Einige davon konnten schon an ihre rechtmäßigen Besitzer übergeben werden. © Kristin Richter

Die Zeiger stehen auf 9.30 Uhr, doch Herr S. lässt sich nicht blicken. „Eigentlich habe ich ihn für um neun vorgeladen“, sagt Kriminalhauptmeisterin Doreen König. Sie steht an diesem Dienstag mit ihrem Kollegen Andreas Hutzel im Schulungsraum des Pirnaer Polizeireviers auf der Oberen Burgstraße. Derzeit wird hier aber nicht ausgebildet, sondern ausgeteilt: Dutzende Gegenstände lagern auf mehreren Tischen. Werkzeug, Handys, Fahrradsattel – Sammlerstücke eines Ganoven.

Auch die Geldkarte von Herrn S. liegt hier. Dass er sie nicht mehr gebrauchen kann, wird beim Blick darauf schnell deutlich. Schon seit mehreren Monaten ist sie abgelaufen. Für die Polizei wäre das Erscheinen von S. dennoch wichtig: „Wir wollen schließlich wissen, wie der Dieb an die Karte gekommen ist.“ Jener Dieb ist ein 36-jähriger Pirnaer, der am 8. April geschnappt wurde und nun in U-Haft sitzt.

Polizisten fiel der Mann auf, als er an jenem Tag mit einem hochwertigen Mountainbike durch Heidenau strampelte. Fragen nach der Herkunft des Rades beantwortete er nicht wirklich. Schließlich stellten die Beamten das Mountainbike sicher. Noch am selben Tag meldete sich eine junge Frau, deren Rad in einem Keller auf der Heidenauer Haeckelstraße geklaut wurde. Ermittlungen führten die Polizei schließlich zu einem Keller mit offenbar weiterem Diebesgut des 36-jährigen Deutschen.

Kondome zwischen Kameras

Nun liegen die geklauten Gegenstände ausgebreitet auf den Tischen im Schulungsraum des Polizeireviers. Der Andrang hält sich in Grenzen, sagt König. „Letzte Woche konnten wir schon einige Gegenstände vermitteln.“ Am Montag war ebenfalls jemand da, der einen Zinnkrug vermisste. Zwar wurde auch einer in dem durchsuchten Keller sichergestellt, aber nicht der gesuchte und mutmaßlich geklaute Krug.

Dafür finden sich auf den Tischen viele andere Gegenstände, darunter auch ungewöhnliche. Zwischen Handyhüllen, Taschenlampen und diversen Messern liegen etwa eine Packung Kondome, ein Luftgewehr und mehrere Puppen. Ob wirklich etwas von Wert ist, darüber mag König nicht urteilen. „Das Mountainbike dort dürfte das Wertvollste sein.“ Andere Sachen sehen so aus, als könnten sie geradewegs in den Müll wandern. „Ein Einbrecher hat eben wenig Zeit. Da greift man alles, was man zwischen die Finger bekommt.“

Trotzdem bekommt jedes Diebstahlopfer die Chance, sein Eigentum zurückzubekommen. Dafür muss ein Bestohlener aber beweisen, dass ihm ein Gegenstand gehört, betont König. „Am Besten geht das mit Kaufbelegen oder Fotos.“ Ist das nicht vorhanden, genügt unter Umständen auch eine detaillierte Beschreibung. Findet sich kein Besitzer, landen die Fundsachen letztlich im Müll, werden gespendet oder in seltenen Fällen versteigert.

Auch Mittwoch und Donnerstag können Bestohlene die Gegenstände zwischen 8 und 18 Uhr im Polizeirevier begutachten. Was übrigbleibt, landet erst mal in der Asservatenkammer. Auch dann besteht noch die Chance, Eigentum zurückzubekommen, so König. „Betroffene sollten sich am besten per Telefon melden.“

Kontakt Polizeirevier Pirna: 03501 519 224

zur Startseite