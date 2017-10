Polizei bittet um: Wer kennt diesen Schmuckdieb? Der Diebstahl geschah bereits am 26. Mai in Zittau.

So sieht der gesuchte Schmuckdieb aus. © Polizei So sieht der gesuchte Schmuckdieb aus.



Zittau. Die Kriminalpolizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung bei der Aufklärung eines Schmuckdiebstahls. Ein unbekannter Mann hat am 26. Mai 2017 in Zittau mehrere Ringe im Wert von beinah 6 000 Euro gestohlen. Die Tat geschah an diesem Freitag gegen 11.40 Uhr in einem Geschäft an der Bautzener Straße Ecke Johannisplatz. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mit.

Der kurzhaarige, unbekannte Dieb war mit einem weißen Langarmshirt bekleidet und ließ sich in dem Geschäft mehrere Schmuckstücke zeigen. Plötzlich griff er ein Präsentationstablett mit Herrenringen vom Verkaufstresen und rannte mit der Beute aus dem Laden.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei führten nicht zur Aufklärung des Diebstahls. Darum fahndet die Polizei nun mit Lichtbildern einer Überwachungskamera nach dem unbekannten Schmuckdieb.

Die Ermittler fragen: Wer kennt den unbekannten Mann, der auf den Fotos abgebildet ist? Wer weiß, wo sich die gestohlenen Herrenringe nun befinden?

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Zittau-Oberland auch telefonisch unter der Rufnummer 03583 620 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (szo)

