Polizei beschlagnahmt Cannabis und einen Joint Die Polizei wird in Weißwasser, Krauschwitz und Trebendorf fündig.

Cannabis-Pflanze © dpa

Weißwasser. Polizisten haben zwischen Freitag und Sonntag in drei Fällen Personen angetroffen, die verbotene Betäubungsmittel bei sich führten. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mit.

Im ersten Fall wurde am Sonnabend, gegen 22.40 Uhr, ein 17-Jähriger auf der Bautzener/Görlitzer Straße in Weißwasser kontrolliert. Dabei wurden in der Hosentasche des Jugendlichen Klipptütchen mit vermutlich 2,8 Gramm Marihuana gefunden. Im zweiten Fall trafen Beamte am Freitag, kurz vor Mitternacht, im Jugendclub Am Sportplatz in Trebendorf einen Jugendlichen mit einem Joint an.

Der dritte Fall trug sich am Sonnabend, kurz nach Mitternacht auf der Geschwister-Scholl-Straße in Krauschwitz zu. Hier kontrollierten Polizisten zwei Fahrradfahrer. Bei dem 35-Jährigen wurden 0,55 Gramm Cannabis, bei dem 37-Jährigen sieben Gramm entdeckt. (szo)

