Polizei bereitet sich auf Gewalttäter vor

70 Sammel- und 50 Einzelzellen: Diese ehemalige Flüchtlingsunterkunft soll während des G 20-Gipfels als zentrale Gefangenensammelstelle der Polizei dienen. © dpa

Die Sicherheitsbehörden sind bereit: Für die Absicherung der zahlreichen friedlichen Proteste beim G20-Gipfel in Hamburg, aber auch für die weniger friedlichen. Für diese wurde eine Gefangenensammelstelle in Hamburg-Harburg eingerichtet, die einen Tag vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs offiziell ihre Arbeit aufnimmt, sagte Polizeisprecher Timo Zill am Dienstag bei der Vorstellung des Objekts. Sowohl die Ausstattung der Einrichtung als auch die örtliche Nähe zum Gericht gewährleisteten einen effektiven Rechtsschutz.

An dem Gipfel am 7. und 8. Juli in der Hamburger Messe nehmen 19 Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter der EU teil. Die Behörden rechnen damit, dass neben vielen friedlichen Demonstranten auch bis zu 8 000 Gewaltbereite aus dem In- und Ausland anreisen werden.

Auf dem Gelände der Gefangenensammelstelle gab es früher einen Lebensmittelgroßmarkt, der zuletzt als Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge genutzt wurde. In der 11 000 Quadratmeter großen Halle sollen bis zu 400 in Gewahrsam genommene oder vorläufig festgenommene Menschen für wenige Stunden – bis zur Entscheidung eines Richters über den weiteren Fortgang – untergebracht werden. 70 Sammel- und 50 Einzelzellen stehen zur Verfügung.

Dass die Befürchtungen nicht aus der Luft gegriffen sind, zeigen die Brandanschläge vom Montag. Die Untersuchungen zu den 13 Attacken laufen noch, aber die Polizei schließt einen politischen Hintergrund ausdrücklich nicht aus. Einiges spricht dafür, dass es sich um einen Vorgeschmack handelt auf das, was im Juli in Hamburg droht. Die G 20-Runde ist seit jeher ein Feindbild für die linke Szene, der Inbegriff des Kapitalismus. Noch dazu laufen in diesem Jahr unter Linksextremen besonders verhasste Politiker wie US-Präsident Donald Trump oder der türkischeStaatschef Recep Tayyip Erdogan auf.

Seit Monaten bereitet sich die linke Szene auf den Gipfel vor, mobilisiert, sammelt Geld, plant Demonstrationen und Widerstandsaktionen. Die Polizei rechnet mit heftigen Krawallen und viel Gewalt. Und Linksextremisten haben auch mehrfach Aktionen und Anschläge noch vor dem Gipfel angekündigt.

Überraschend kommen die Attacken auf die Bahnstrecken nicht. Anschläge dieser Art auf Bahn-Kabelschächte gab es in der Vergangenheit auch schon. Die parallelen Angriffe ähneln früheren Vorfällen. Aus dem Bundesinnenministerium heißt es, die Kabelbrände vom Montag gingen auf „unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen“ zurück. Für Festlegungen, ob es einen Zusammenhang zu den Anti-G20-Protesten gebe, sei es aber zu früh.

Koordinierte Aktion

In Sicherheitskreisen heißt es, eine solche Verbindung erscheine plausibel. „Angriffe auf die Infrastruktur passen ins Muster linksextremistischer Mobilisierung vor dem G20-Gipfel.“ Attacken auf Bahnanlagen gehörten zum „Repertoire“ der linken Szene. Der Verfassungsschutz stuft etwa 8 000 Mitglieder der linken Szene in Deutschland als gewaltbereit ein.

Es sind jede Menge Aufmärsche gegen das Gipfeltreffen angekündigt – unter anderem eine linksautonome Demonstration unter dem Motto „G20 – Welcome to Hell“. Versammlungsleiter Andreas Beuth sagt, der Protestzug werde von einem der „größten schwarzen Blöcke, die es je gegeben hat“, angeführt werden. Beuth geht fest davon aus, dass die Aktion vom Montag eine koordinierte Aktion gegen den Gipfel ist. So etwas sei vorhersehbar gewesen, sagt er. Dass die Regierung einen G20-Gipfel mitten in Hamburg abhält – im Herzen einer Großstadt, die noch dazu eine enorm starke linke Szene hat – hält er für eine Provokation. „Das wird von vielen als Machtdemonstration verstanden.“ Es wundere ihn aber auch polizeitaktisch.

Auch in Sicherheitskreisen ist nicht jeder glücklich über die Ortswahl. Im Vergleich zu bisherigen entlegenen deutschen Gipfelorten wie Elmau oder Heiligendamm ist es ungleich schwieriger und aufwendiger, die Veranstaltung in Hamburg abzusichern.

Die Polizei feilt schon seit Monaten an den Einsatzplänen. Mehr als 15 000 Polizisten sollen das politische Großereignis schützen. Beamte aus ganz Deutschland werden dafür in Hamburg zusammengezogen. „Wir werden die gesamte bundesdeutsche Polizei hier in Hamburg haben – eigentlich mit allem, was Polizeibehörden so besitzen, sowohl an Technik als auch an anderem Equipment“, sagt Einsatzleiter Hartmut Dudde. Unterstützung aus dem Ausland kommt noch hinzu. Dass sich das Sicherheitskonzept wegen der Bahn-Anschläge grundlegend ändert, ist wenig wahrscheinlich. (dpa)

