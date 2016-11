Polizei beobachtet Schulumfeld Nach dem Mann, der Kinder angesprochen hat, wird gesucht. In dieser Woche war verstärkt Streife gefahren worden.

In dieser Woche war die Polizei verstärkt Streife gefahren. © Symbolbild/dpa

Zu dem Mann, der in der vergangenen Woche in der Nähe der Grundschule Waldheim Kinder angesprochen und sich dann im Gebüsch versteckt haben soll (DA berichtete), hat die Polizei noch keine neuen Erkenntnisse. „Wir haben die Sache aber weiter im Blick“, sagte Andrzej Rydzik, Pressesprecher der Polizeidirektion Chemnitz-Erzgebirge, auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers. Wie die Beamten dabei vorgehen, wollte er aber aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.

In dieser Woche war die Polizei verstärkt Streife gefahren, was am Dienstag bei einigen Eltern Sorge ausgelöst hatte. Die Vermutung, dass sich schon wieder ein ähnlicher Vorfall ereignet haben könnte, hatte sich aber nicht bestätigt. (DA/fk)

